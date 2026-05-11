Kompozitor Dejan Kostić govorio je o saradnji sa Aleksandrom Prijović.

- Iskoristila je taj momenat, fakticki isti ritam koji sam ja radio sa Svetlanom Cecom Ražnatović još 2013 godine - istakao je Kostić.

- Da li smatraš da je najveća zvezda? - pitala je voditeljka.

- Trenutno jeste, tu nema priče. Ali je iskoristila momenat kada ja nisam radio sa Cecom ono što treba da radim. Svarno je gotivim i poštujem, samo neka nastavi tako - govorio je Dejan.

Međutim, sada je ipak došlo do završetka saradnje, a kompozitor Dejan Kostić, po prvi put otvoreno je nedavno govorio o tome.

- Jednostavno, ne vidim sebe više u toj priči. Dao sam ono što sam imao i idem dalje. Nije mi više energija tu kao što je bila - otkrio je on.

Na pitanje o tome da li su razlozi prekida finansijske prirode, Kostić je odgovorio bez dlake na jeziku.

- Ne. To se uvek može rešiti. Problem je energija, kada se ona pokvari... Nisam neko ko pljuje, pa liže. Imam veliki prag tolerancije prema svojim prijateljima, ali vremenom, kada se energija pokvari, gotovo. Imam obaveza, dalje, moram da se posvetim i svojoj karijeri, i najvećoj karijeri na Balkanu - Cecinoj - otkrio je pevač i kompozitor za Telegraf.

BONUS VIDEO:





