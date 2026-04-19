Haris Džinović oglasio se nakon venčanja njegove bivše superuge Meline Galić i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Iako je javnost brujala o razvodu bivših supružnika, daleko više je sve zaintrigirao život dizajnerke koja se preselila u Monte Karlo.

Uz pevača je i sin Kan koji mu je velika podrška i oslonac.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - rekao je Haris, pa otkrio da li ima neku poruku za nju.

- Nemam ja nikakvih želja, ni poruka vezanih za nju, Jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - objasnio je Džinović.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo sam se svom životu, svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće. Šta me briga. Taman posla, da ja razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet - poručio je Haris.

- Odavno sam nastavio dalje. Kakvi razvodi, kakva venčanja... Da ja nisam Haris Džinović, ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga - zaključio je pevač za Telegraf.

