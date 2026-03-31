Internet zajednicu pogodila je vest o smrti popularnog influensera Zhang Xuefenga, koji je iza sebe ostavio ogroman broj pratilaca i višemilionski biznis.

Prema dostupnim informacijama, Zhang je preminuo 24. marta nakon iznenadnog srčanog zastoja, što je izazvalo talas reakcija na društvenim mrežama.

Zhang Xuefeng bio je jedna od najuticajnijih ličnosti u oblasti obrazovanja i savetovanja mladih, sa publikom koja je brojala više od 30 miliona ljudi na različitim platformama.

Njegov sadržaj bio je fokusiran na obrazovanje, karijeru i lični razvoj, a mnogi su ga smatrali ključnom figurom u donošenju važnih životnih odluka.

Njegov uticaj bio je ogroman, a mnogi pratioci ističu da im je upravo on pomogao da izaberu svoj put.

Izgradio biznis vredan milione

Osim što je bio influenser, Zhang je razvio i ozbiljan poslovni sistem u oblasti edukacije, koji je prema procenama vredeo desetine miliona dolara.

Njegove platforme i kursevi privlačili su veliki broj korisnika, a njegov uspeh bio je primer kako se znanje može pretvoriti u globalni biznis.

Nakon objave o smrti, društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja i šoka. Mnogi su isticali da je njegov odlazak veliki gubitak, ne samo za njegove pratioce, već i za širu zajednicu.

Vest o njegovoj smrti brzo se proširila internetom, a hiljade ljudi izrazilo je saučešće i podelilo lična iskustva.

Iako je bio poznat po energiji i posvećenosti poslu, njegov iznenadni odlazak pokazao je koliko su ovakve situacije nepredvidive.

Za mnoge njegove pratioce, Zhang Xuefeng neće biti upamćen samo kao influenser, već kao osoba koja je uticala na njihove životne odluke i budućnost.

BONUS VIDEO: