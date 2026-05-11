Iako je pre ulaska u "Elitu 9" naglašavala da ulazi samo kao gošća, te da će njen boravak u rijalitiju trajati svega nekoliko dana, čini se da Staniji Dobrojević nije trebalo mnogo da se predomisli.

Borba koju je započela sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, kao i sa njegovom aktuelnom partnerkom, a Stanijinom nekadašnjom drugaricom Majom Marinković, dovela je starletu do toga da poželi da se bori do kraja.

Stanije se nedavno putem kamere obratila drugarici u spoljnom svetu poručivši joj da joj pošalje stvari, budući da nije dovoljno ponela jer je u rijalitiju trebalo da ostane samo deset dana.

- Prvo da kažem da je Asminov glas odlučio da idem u izolaciju, a onda se desio preokret. Hvala mojoj podršci, koja je sinoć pokidala, idemo do kraja, ostajem do kraja, apelujem mojoj Maji da mi pošalje haljine, spavaćice, stikove, pastu za zube, sve za kupatilo - rekla je Stanija.

Ugovor Stanije Dobrojević

Po Stanijinom ulasku u "Elitu 9", ona je sa Željkom Mitrovićem uspela da dogovori da svake nedelje na imanje dolazi njen lični frizer.

Mitrović je to prihvatio, a iako frizer svake nedelje dolazi da se pobrine za starletinu frizuru, i sam je morao da potpiše ugovor u kojem je jasno naznačeno da Staniji ne sme iznositi dešavanja iz spoljnog sveta.

BONUS VIDEO:

