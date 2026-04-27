Rijaliti učesnik Sale Luks sinoć je zauvek napustio rijaliti Elitu 9.

Takmičar praktično nije imao šanse, jer je, u odnosu na ostale nominovane imao znatno manji procenat glasova.

Pored njega, nominovani za izbacivanje su bili Sofija Janićijević, Nenad Macanović Bebica i Stanija Dobrojević koja je planirala da se kratko zadrži u "Eliti", ali se posle sinoćnjeg glasanja predomislila.

Oni su potom otišli i do diskoteke gde im je Darko Tanasijević objasnio pravila igrice, a pobedu u igrici je odneo Bebica kojem su i duplirani glasovi.

- Stanija ima 91 procenat glasova, Sofija ima 5, Bebica 3,5 procenata i Sale Luks 0,5 procenata - rekao je Darko, a takmičari su se odmah pozdravili sa Saletom.

Sale Luks se pozdravio sa cimerima i pridružio se Dušici Jakovljević u studiju, gde je govorio o vezi sa Sarom Stojanović, ali aktulenim temama u Beloj kući.

- Nisam se smorio što sam izašao, život mi je kao put i sve mi je kao neka stanica. Veza sa Sarom nije imala perspektivu, ali slatka je. Ma ne fali mi Sara, mislim nikad nisam imao tako malu ribu i hteo sam da probam čisto eto - rekao je Luks, pa prokomentarisao aktuelna zbivanja:

- Maja i Asmin uvek neka frka, teško će to uspeti. Asmin će da prebaci u nekom terenutku, poludeće i otkinuće joj glavu. Osedeo je skroz. On je mislio da je ovo lagano, tako mu je bilo u početku, e sad počinje ozbiljna igra, pritisak mu se nakupio, plus Maja ljubomiriše. Aneli se zaljubila u Filipa ne može da mu odoli, a on je seksualni predator. Mića je drži pod ručnom jer joj govori da njoj to ne treba, ali njoj kočnice polako popuštaju - rekao je on.

