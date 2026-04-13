Milena Kačavenda, kao i ostali zadrugari, dobila je čestitku za Uskrs. Najdraža od njih bila je ona koju je dobila od sina.

- Draga mama, nekad nas tuđe reči previše pogode... a ne bi trebalo. Ne tuguj. Svi smo uz tebe, ponosni smo na tebe kevo. Srećan Uskrs - glasila je čestitka.

- Želim im srećan Uskrs. Jaka sam ja znaju oni to. Mogu da zamislim kako su sve ovo doživeli što su gledali. Znam ja ko su mi prijatelji. Volim vas najviše na svetu. Veliki pozdrav za Đedovića - poručila je Milena.

- Šta misliš da ih je najviše pogodilo - usledilo je pitanje.

- Za Anđela su oni znali, ništa nisam krila od dece. Isto znaju zašto sam bila sa ovim govnetom na vezi. Znam da su u Janjuša razočarani. Tu sam degradirana kao žena, a ja to nisam zaslužila. Moja deca znaju da li sam ja laka žena - rekla je Kačavena.

BONUS VIDEO:

