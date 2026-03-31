Stanija Dobrojević je odmah po ulasku u Elitu 9 napravila pometnju, a svi su se iznenadili kada joj je Maja Marinković pritrčala u zagrljaj.

Iako je rekla da joj je zasmetao prisni odnos drugarice sa njenim bivšim verenikom, Asminom Durdžićem, Stanija je rešila da pred ukućanima brani njihovo prijateljstvo.

-Dobro veče, Elito. Stanija Dobrojević, znamo se. Mnogo ljudi nas gleda u ovom trenutku, ne znam šta očekuju od mene, ali hvala na ovolikoj pažnji. Došla sam sa motivom i ciljem, imam priču koja traje tri godine i krajnje je vreme da se to završi. Ostala sam nedorečena, tu sam da me pitaju, a kad se završi, da me nikad ne pitaju. Što se tiče mog bivšeg, krenula sam dalje, nema potrebe da mi se obraća i razgovori ne dolaze u obzir. Takođe, što se tiče njegove bivše, mislim da nemamo više dodirne tačke, ali tu sam da to rešimo. Treću godinu se uključila i naša Makica, pa ćemo i to da komentarišemo. Svako može normalno da mi priđe, ušla sam za sebe i da odradim svoj deo priče - poručila je ona.

-Hoće li se javiti drugarica? – upitala je Stanija.

Naravno, prelepa si – rekla je Maja i zagrlila starletu.

-Ako ste mislili da ću je gaziti zbog njega, gadno ste se prevarili, ali o tome ćemo pričati - istakla je Dobrojevićeva, što je mnoge šokiralo, s obzirom na to da je u studiju potkačila Marinkovićevu i naglasila da se konstantno "kači" za muževe svojih drugarica.

Aneli Ahmić je sve vreme sedela na garnituri i nije htela da pokazuje ikakvu reakciju na ulazak svoje ljute suparnice, a kako će njihovo suočavanje proteći ostaje da saznamo.