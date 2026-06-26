Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je danas da će se "kvalitet rata" u Ukrajini momentalno promeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Belorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji.

"Predstavnici (ukrajinskog predsednika Volodimira) Zelenskog su nedavno bili na ovom mestu. Direktno sam im rekao: 'Momci, recite svom predsedniku: ako misli da može ovako da razgovara sa nama, a zatim da nas uvuče u rat, onda mora da shvati da će se kvalitet rata momentalno promeniti. Ovo će biti potpuno drugačiji rat'", rekao je beloruski lider, prenosi Belta.

Lukašenko je, tokom sastanka s gubernatorom Moskovske oblasti Andrejom Vorobjovim, rekao i da je dobio odgovor da ukrajinska strana i predsednik Zelenski to razumeju, zbog čega je pozvao na pregovore i postizanje suštinskog dogovora.

"Nema potrebe za podizanjem tenzija i međusobnim optužbama. Treba da razgovaramo ljudski, uz razumevanje šta predstavljaju Rusija i Belorusija", naveo je beloruski predsednik.

Lukašenko je istakao da Belorusija ne želi da bude uključena u ratna dejstva i odbacio tvrdnje da Moskva pokušava da uvuče Minsk u sukob.

On je naglasio da je stav Belorusije miroljubiv, ali da će zemlja ostati uz Rusiju.

"Drugačije ne može da bude. Razumemo šta bi moglo da se dogodi ukoliko bi se Zapad ponovo umešao i odneo pobedu. Ne govorim sada o Ukrajini, već o širem kontekstu. Znamo sa kim se danas sukobljavamo. Ako žele mir, hajde da pregovaramo suštinski. Rat nam nije potreban", rekao je Lukašenko.

On je dodao da se zalaže za mir, ali uz čvrste garancije da Rusija i Belorusija neće biti dovedene u situaciju da, kako je naveo, budu ponovo obmanute.

"Mir i samo mir, ali uz punu garanciju da se niko neće poigravati sa nama. Svaka obmana Rusije pre svega bi pogodila Belorusiju, jer smo na prvoj liniji i toga smo potpuno svesni", poručio je Lukašenko.