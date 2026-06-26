Toplotni talas, koji će u većem delu Srbije početi danas, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice.

Maksimalna prognozirana temperatura danas će biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ-a jutros u 07.00 časova najviša temperatura od 24 stepena izmerena je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Kikindi i Beogradu, dok je najniža temperatura izmerena u Sjenici - 13 stepeni.

Pod narandžastim meteoalarmom su Banat, Bačka, Srem, Zapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija, dok su ostali delovi naše zemlje pod žutim meteoalarmom.

Za nedelju je na snazi crveni meteoalarm za sever Srbije i Beograd.

Vreme narednih dana

Toplotni talas, koji će na području Beograda početi sutra, trajaće za vikend i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći.

Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39 stepeni, a minimalna od 20 do 25.

Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 stepeni.

Promena vremena, sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature, očekuju se u drugoj polovini sledeće sedmice.

RHMZ takođe upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

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