Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da ne treba verovati ukrajinskim medijima, komentarišući navode da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp navodno dao saglasnost Kijevu da pojača vojne akcije protiv Rusije.

„Nemoguće je ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj od strana. Znamo da rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država to veoma dobro razume, svesno je te činjenice i polazi od nje“, rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da Moskva visoko ceni te napore.

„Ukrajinskim medijima ne treba verovati – to je prvo. Drugo, nedavno ste čuli izjavu gospodina Trampa da će, nakon što se okonča situacija oko Irana, ponovo uložiti napore u rešavanje ukrajinskog sukoba“, podsetio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Dan ranije o tim navodima govorio je i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je naveo da je ukrajinski medij „Kijevska pravda“, pozivajući se na anonimni izvor, objavio da je posle susreta Trampa sa Vladimirom Zelenskim na samitu G7 američki predsednik navodno odobrio pooštravanje sankcija protiv Rusije, jačanje drugih oblika pritiska i intenziviranje vojnih dejstava protiv ruske teritorije, uključujući udare duboko u unutrašnjost zemlje.

„Ne mislim da je to tačno. Pre bih rekao da je reč o pokušaju da se želje predstave kao stvarnost“, prokomentarisao je Lavrov pisanje ukrajinskog medija.