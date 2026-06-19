Mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvovao na dvodnevnom samitu u Briselu, saopštio je danas da je Mađarska uspela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštenja lidera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu.

"Tokom rada na tekstu, koji je trajao nekoliko nedelja, saopštenje je značajno izmenjeno na predlog Mađarske.

Pored toga, iz teksta je u poslednjem trenutku, na moju inicijativu, izbačena formulacija koja je ukazivala na ubrzanje procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. To nije bilo lako", napisao je Mađar na platformi X.

U tekstu završne deklaracije samita o Ukrajini, deo koji se odnosi na pristupanje te zemlje EU glasi da Evropski savet pozdravlja održavanje međuvladine konferencije o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji i otvaranje klastera o osnovnim pitanjima 15. juna 2026. godine i očekuje da će biti otvoreni i drugi klasteri u skladu sa pristupom zasnovanim na zaslugama.

Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju, dodajući da za Ukrajinu treba da važe isti kriterijumi koji važe za sve zemlje andidate.