"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor", rekao je predsednik SAD. "Da su pametni, postigli bi dogovor."

Američki predsednik Donald Tramp dodatno je razjasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, poručivši da on ističe u utorak u 20.00 sati po istočnoameričkom vremenu, što je sreda u 2.00 sata po srednjeevropskom vremenu.

"Utorak, 20.00 po istočnom američkom vremenu!”, napisao je Tramp u novoj objavi na društvenim mrežama. Ranije je zapretio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu pomorsku rutu, SAD gađati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji, koristeći i vulgarne reči.

"Da su pametni, postigli bi dogovor. Kopnena invazija? Ne isključujem"

U kratkom telefonskom intervjuu za list Hil, Tramp je izjavio da ne isključuje mogućnost upotrebe kopnenih snaga u Iranu ukoliko Teheran ne postigne dogovor. Na direktno pitanje da li bi isključio slanje kopnenih trupa u tu zemlju, odgovorio je kratko: „Ne”.



Šansa za dogovor pre totalnog udara

Uprkos oštrim pretnjama, Tramp je danas izjavio da veruje da postoji „dobra šansa” za postizanje dogovora sa Iranom do ponedeljka, pre nego što istekne rok za otvaranje moreuza.

"Mislim da postoji dobra šansa sutra, oni sada pregovaraju“, rekao je predsednik novinaru Foks njuza. Međutim, upozorenje koje je usledilo bilo je brutalno:

"Ako ne postignu dogovor brzo, razmišljam o tome da sve uništim i preuzmem naftu."

Iran je odgovorio da će otvoriti moreuz kada Amerika plati ratnu odštetu.

