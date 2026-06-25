Snažan zemljotres jačine 7,2, a zatim, samo 39 sekundi kasnije, još razorniji zemljotres jačine 7,5 pogodili su Venecuelu u blizini glavnog grada Karakasa. Razarajući zemljotresi, jedan za drugim u veoma kratkom vremenskom intervalu, najsnažniji su zabeleženi u toj zemlji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS). Zabeleženo je i više od 20 naknadnih zemljotresa nakon prva najsnažnija udara sredu kasno popodne po lokalnom vremenu.

Karakas, grad koji se nalazi gotovo na obali Karipskog mora dom je za preko 2,2 miliona ljudi.

Potresi su izazvali zabrinutost širom regiona zbog svoje jačine potresa i razornih posledica. “La Nasion” piše da u naselju El Paraiso vlada potpuna agonija.

"Nije klasičan zemljotres"

Predsednik Geofizičkog instituta Perua (IGP) Hernando Tavera izjavio je da se ne radi o jednom klasičnom zemljotresu, već o retkom, ali poznatom seizmološkom fenomenu - dvostrukom pucanju raseda.

Prema njegovim rečima, potresi u Venecueli nisu bili jedan jedinstven događaj, već dva odvojena procesa oslobađanja energije koji su se dogodili gotovo uzastopno, u razmaku od svega nekoliko desetina sekundi.

- Dogodila su se dva procesa pucanja, nešto slično desilo se u Pisku 2007. godine - rekao je Tavera.

39 smrtonosnih sekundi razmaka

On je naveo da su oba seizmička događaja bila razdvojena svega nekoliko desetina sekundi.

- Radilo se o dva procesa pucanja razdvojena za oko 30-40 sekundi - rekao je Tavera.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), prvi zemljotres dogodio se u sredu u 18.04 časova po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Ubrzo nakon toga usledio je još snažniji zemljotres, čiji je epicentar bio 23 kilometra jugoistočno od grada Jumarea, na dubini od približno 10 kilometara.

Američki geološki institut (USGS) navodi da je nakon drugog zemljotresa verovatan veliki broj žrtava i ogromna materijalna šteta, uz procenu da postoji 44 odsto verovatnoće da će broj poginulih premašiti 10.000, kao i 30 odsto verovatnoće da će premašiti 100.000. Reč je o katastrofi ogromnih razmera.

Šta se dešava kad dođe do dvostrukog pucanja?

Tavera je uporedio potrese u Venecueli sa razornim zemljotresom koji je 2007. pogodio grad Pisko u Peruu, u jednoj od najtežih prirodnih katastrofa u novijoj istoriji te zemlje. I tada je došlo do dvostrukog pucanja raseda, što je produžilo trajanje podrhtavanja i značajno povećalo razaranja.

Takav mehanizam objašnjava zašto su mnogi stanovnici Venecuele prijavili da su osetili neuobičajeno dug i snažan potres.

Kada dođe do dvostrukog pucanja, energija nakupljena duž geoloških raseda oslobađa se u dve faze, pa se produžava trajanje podrhtavanja i pojačava osećaj udara

Kratak razmak između ta dva udara učinio je da stanovnici dožive potres kao gotovo neprekidno i izuzetno snažno podrhtavanje.

Stručnjaci upozoravaju da ovakvi nizovi potresa često izazivaju veća razaranja, jer konstrukcije oštećene prvim udarom dobijaju novi snažan udar pre nego što uspeju da apsorbuju prethodno opterećenje.

Aktivna seizmička zona

Tavera je podsetio i da pogođeni region istorijski spada u veoma aktivnu seizmičku zonu.

- Sever Venecuele je područje visoke seizmičke aktivnosti – rekao je on, dodajući da je blizina epicentra urbanim područjima dodatno povećala razornu moć udara.

Slike koje dolaze iz ove južnoameričke države govore o katastrofalnim posledicama, ruševine su na sve strane, a žrtve se i dalje broje. Proglašena je vanredno stanje, a tim povodom stravičnog zemljotresa oglasio se i američki predsednik Donald Tramp. Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez, proglasila je vanredno stanje nakon zemljotresa. Prema poslednjim informacijama, za sada je poginulo najmanje 164 ljudi, a 971 je povređeno.

Više od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo nakon zemljotresa koji su pogodili Venecuelu tokom prethodne noći, pokazuju podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba, koju su na internetu, uključujući i platformu X, podelili lideri venecuelanske opozicije.

Stanovnici Karakasa opisali su dramatične trenutke tokom zemljotresa, pri čemu su mnogi ostali na ulicama nakon evakuacije čak i nakon zalaska sunca. Potres je izazvao scene panike. Police su se rušile, predmeti padali na pod, a stotine ljudi trčale su ka izlazima.

- Stepenice su se odvojile, sav zid je popucao. Delovi plafona su padali. Bilo je užasno - rekla je jedna meštanka iz zapadnog dela Karakasa.

- Čim je počelo, čuli smo ljude kako vrište - rekla je druga.