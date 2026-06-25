Iranski zvaničnici ocenjuju da nedavni diplomatski i politički događaji na Bliskom istoku imaju širi značaj od samih bilateralnih odnosa i da bi mogli da utiču na buduću ravnotežu snaga u regionu.

Takve poruke upućene su i tokom međunarodnog skupa održanog u Azerbejdžanu, gde su predstavnici više islamskih država razgovarali o aktuelnim regionalnim pitanjima.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf izjavio je da Islamabadski memorandum o razumevanju, kojim su formalizovani sporazumi između Irana i Sjedinjenih Država, predstavlja „deklaraciju o porazu SAD“, a ne rezultat pritiska na Teheran.

Kako prenosi Sinhua, Galibaf je to rekao na ceremoniji otvaranja 20. sednice Konferencije Parlamentarne unije država članica Organizacije islamske saradnje u Bakuu.

Prema njegovim rečima, memorandum koji je potpisan u Islamabadu ne treba posmatrati kao posledicu spoljnog pritiska na Iran, već kao dokument koji, kako tvrdi, pokazuje neuspeh američke politike prema Teheranu.

Galibaf je takođe ocenio da nedavni sukob nije predstavljao samo vojnu konfrontaciju. On je naveo da je reč o pokušaju nametanja volje jednom nezavisnom narodu, kao i o nastojanju da se promeni strateška ravnoteža snaga u regionu.

Govoreći pred učesnicima konferencije u Bakuu, predsednik iranskog parlamenta poručio je da događaje treba posmatrati u širem geopolitičkom kontekstu, povezujući ih sa odnosima između Irana i Sjedinjenih Država i njihovim uticajem na regionalna kretanja.