Prema zvaničnim, crnim podacima, prvi udar bio je magnitude 7.2 stepeni po Rihteru, dok je drugi, još brutalniji, iznosio čak 7.5 stepeni! Društvene mreže su momentalno preplavili jezivi snimci rušenja i panike, ali jedan video je u sekundi rasplakao i slomio srca milionima ljudi širom sveta.

Glavni akteri tog najtužnijeg snimka su jedan stariji bračni par. Kamera je zabeležila trenutak kada muškarac i žena mirno sede u kući, a onda počinje pakao i jezivo podrhtavanje tla. U trenucima kada bi mnogi u panici počeli da beže i spasavaju živu glavu, ovaj deka je ustao, prišao svojoj baki i čvrsto je uhvatio za ruke, odbijajući da je pusti dok se sve oko njih rušilo i treslo. Ostao je uz nju kao živi štit sve dok se tlo konačno nije smirilo.

"Nikada je nije ostavio samu" – suze same teku!

Komentari ispod ovog snimka kidaju dušu, a ljudi nemaju snage da sakriju duboku potresenost prizorom ove čiste i neraskidive ljubavi u trenucima čistog užasa.

„Nikada je nije ostavio samu“, „Koliko ljudi poput njih nažalost nije imalo takvu sreću, ovo me strašno pogađa“, „Slama mi se srce kada vidim ovaj stariji par same u kući, sve je tako tužno“, „Bog ih blagoslovio, uvek su zajedno i brinu jedno o drugome u najgorem paklu“, pišu šokirani ljudi u komentarima.

Više od 160 mrtvih, proglašeno VANREDNO STANJE!

Nažalost, zvanične vesti koje stižu iz ove zemlje su potpuno katastrofalne. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele, Delsi Rodrigez, saopštila je najnovije, jezive podatke prema kojima je broj poginulih u ovoj apokalipsi porastao na 164, dok je broj povređenih i osakaćenih dostigao dramatičnu brojku od 971 osobe! U celoj zemlji je hitno proglašeno vanredno stanje, dok spasilačke ekipe neumorno kopaju po ruševinama.

Tragedija udarila na nacionalni praznik

Američki geološki institut (USGS) odmah je izdao dramatično, crveno upozorenje, navodeći da se na terenu tek očekuje ogroman i jeziv broj ljudskih žrtava, kao i nezapamćena, golema materijalna šteta. Oni su istakli da je ova katastrofa po svemu sudeći „širokih i nesagledivih razmera“.

Da užas bude još veći, sudbina se poigrala sa ovim narodom na najgori mogući način. Zemljotresi su pogodili Venecuelu u 18:04 časova po lokalnom vremenu, i to baš na dan kada se u celoj zemlji slavio veliki nacionalni praznik! To znači da je u trenutku stravičnog udara velika većina građana bila u svojim domovima, na okupu sa svojim porodicama, što je broj žrtava učinilo još većim i tragičnijim.