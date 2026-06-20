Veliki šumski požar izbio je danas na grčkom ostrvu Evija, zbog čega su vlasti hitno naredile evakuaciju dva naselja i angažovale brojne vatrogasne ekipe, avione i helikoptere u pokušaju da zaustave širenje vatrene stihije.

Prema saopštenju grčke vatrogasne službe, u akciji gašenja učestvuje 88 vatrogasaca i volontera, dok podršku iz vazduha pruža osam protivpožarnih aviona i šest helikoptera.

Zbog opasnosti od brzog širenja požara, stanovnicima dve ugrožene zajednice naređeno je da odmah napuste svoje domove.

Situaciju dodatno otežavaju snažni severni vetrovi, koji raspiruju vatru i izazivaju nova žarišta, saopštila je vatrogasna služba.

Grčka, kao i druge mediteranske zemlje, spada među područja koja su posebno izložena šumskim požarima tokom vrelih i sušnih leta. Naučnici upozoravaju da klimatske promene doprinose sve češćim i razornijim požarima, zbog čega se traže nove strategije za borbu protiv vatrenih stihija.