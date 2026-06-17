Sjedinjene Američke Države i Iran večeras su elektronski potpisali Memorandum o razumevanju za okončanje rata i on je stupio na snagu, objavio je novinar američkog portala Aksios Barak Ravid na platformi X, pozivajući se na dva visoka američka zvaničnika. Oni su rekli da je potpisivanje bilo "na daljinu" i da je Memorandum o razumevanju već stupio na snagu.

Aksios je prethodno javio da SAD, Iran i posrednici razgovaraju o tome da se potpisivanje Memoranduma o razumevanju obavi danas do kraja dana preko video linka, umesto u petak u Švajcarskoj. Neimenovani diplomata iz jedne od zemalja posrednika naveo je da su razgovori o ubrzavanju procesa potpisivanja imali za cilj otvaranje Ormuskog moreuza pre petka, uz saglasnost obe strane.

Još jedan razlog bi mogao da bude smanjenje političkog pritiska na Belu kuću da objavi tekst Memoranduma o razumevanju, međutim neimenovani izvor upoznat sa diskusijama tvrdi da je Iran zahtevao da se tekst ne objavljuje do formalnog potpisivanja i negirao je da Bela kuća reaguje na politički pritisak. Ipak, čak i ako se vreme potpisivanja promeni, sastanak između delegacija SAD i Irana, na čelu sa potpredsednikom Vensom i predsednikom iranskog parlamenta Mohamedom Bagerom Galibafom, održaće se u petak u Švajcarskoj, kako je i planirano, tvrde izvori Axiosa navodeći da se očekuje da će se u Švajcarskoj razgovarati o pokretanju pregovora o iranskom nuklearnom programu.