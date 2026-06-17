Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin bili neutralni tokom rata sa Iranom i nisu osujetili njegove napore da obuzda nuklearne ambicije Teherana.

"Samo želim da im se zahvalim jer su sve učinili mnogo boljim", rekao je Tramp nakon postizanja dogovora o prekidu vatre, prenosi Rojters.

Govoreći na konferenciji za novinare posle sastanka na samitu G7 u Francuskoj Tramp je rekao da je zahvalan liderima Kine i Rusije jer su ostali izvan sukoba.

"Želim da se zahvalim Kini, predsedniku Siju. Bio sam sa njim, a on je ostao neutralan, potpuno neutralan i ja cenim to. Želim da se zahvalim i Vladimiru Putinu koji je bio veoma neutralan. Mogli su mnogo da nam otežaju stvari", rekao je Tramp.

(Tanjug)