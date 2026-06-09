Američki predsednik Donald Tramp najavio je potencijalni diplomatski preokret koji bi mogao u potpunosti da promeni geopolitičku sliku na Bliskom istoku.

Predsednik SAD Donald Tramp je izneo optimistične prognoze o ishodu pregovora sa Iranom, sugerišući da su dve strane nikada bliže postizanju konačnog dogovora.

Prema njegovim rečima, preostale prepreke koje su godinama blokirale napredak u odnosima dve zemlje praktično su nestale.

- Imamo dobre šanse da potpišemo sporazum sa Iranom za dva ili tri dana. Trenutno nema nikakvih spornih tačaka - izjavio je predsednik Tramp.

Kraj ere sankcija i tenzija?

Iako detalji sporazuma još uvek nisu zvanično objavljeni, ovakva izjava sugeriše da bi moglo doći do značajnog ublažavanja ekonomskih sankcija Amerike prema Iranu u zamenu za stroge garancije u vezi sa nuklearnim programom i regionalnom stabilnošću.

Analitičari ističu da bi potpisivanje ovakvog ugovora u ovako kratkom roku predstavljalo jedan od najvećih spoljnopolitičkih uspeha Trampove administracije, posebno s obzirom na nedavne izveštaje o padu američkih naftnih rezervi i pretnjama blokadom Ormuskog moreuza.

Svet sada iščekuje zvaničnu potvrdu iz Teherana, koja bi mogla da označi početak nove ere u odnosima između SAD i Islamske Republike.