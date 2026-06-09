Tokom letnjih vrućina mnogima najveći problem ne predstavlja dan, već noć. Kada se stanovi i kuće zagreju tokom dana, a temperature ni nakon zalaska sunca ne padaju dovoljno, san postaje nemiran, isprekidan i znatno manje kvalitetan.

Otvoreni prozori i ventilatori često nisu dovoljni da rashlade prostoriju, pa mnogi traže jednostavna rešenja koja ne zahtevaju kupovinu klima-uređaja niti povećanu potrošnju električne energije.

Upravo zbog toga veliku pažnju privukli su saveti britanskog lekara dr Amira Kana, koji tvrdi da dva jednostavna trika mogu pomoći da spavaća soba bude prijatnija tokom tropskih noći.

Ventilator i led za efekat sličan klimi

Prvi savet uključuje uređaj koji se tokom leta nalazi u mnogim domaćinstvima – ventilator.

Iako mnogi veruju da ventilator hladi prostoriju, njegova osnovna funkcija je da pokreće vazduh. Kada je soba već veoma zagrejana, efekat može biti ograničen.

Zbog toga dr Kan preporučuje jednostavan trik: ispred ventilatora postavite činiju sa ledom ili kesu smrznutog povrća iz zamrzivača.

Kada vazduh prolazi preko hladne površine, postaje osvežavajući i prijatniji za boravak. Na taj način može se ublažiti osećaj sparine i olakšati uspavljivanje.

„To je kao besplatan klima-uređaj“, istakao je lekar.

Iako ovaj metod ne može u potpunosti da zameni klimatizaciju, može pružiti dodatno osveženje u delu prostorije gde boravite ili spavate.

Rashladne podloge nisu samo za kućne ljubimce

Drugi trik mnogima može delovati neobično.

Dr Kan preporučuje korišćenje rashladnih podloga koje se najčešće prodaju za pse i mačke. Ove podloge sadrže specijalni gel koji duže vreme zadržava nižu temperaturu i pruža prijatan osećaj hlađenja.

Prema njegovim rečima, dovoljno je da se podloga postavi ispod čaršava ili na deo kreveta na kojem spavate.

Na taj način telo dolazi u kontakt sa hladnijom površinom, što može pomoći prirodnom procesu snižavanja telesne temperature tokom uspavljivanja.

Poslednjih godina ovakve podloge postale su popularne i među ljudima, pa se danas mogu pronaći modeli namenjeni krevetima, dušecima i jastucima.

Zašto vrućina otežava san?

Stručnjaci za spavanje objašnjavaju da se organizam pred san prirodno hladi. Taj proces pomaže telu da lakše uđe u fazu odmora.

Kada je temperatura u prostoriji previsoka, telo teže reguliše toplotu, što može dovesti do:

otežanog uspavljivanja,

češćeg buđenja tokom noći,

plićeg sna,

osećaja umora nakon buđenja.

Zbog toga se optimalna temperatura spavaće sobe smatra jednim od najvažnijih faktora za kvalitetan odmor.

Dodatni saveti za prijatniji san tokom leta

Pored ova dva trika, stručnjaci preporučuju i nekoliko jednostavnih navika koje mogu pomoći tokom toplotnih talasa.

Spustite roletne tokom dana

Zatvorene roletne i zavese sprečavaju direktno zagrevanje prostorije i mogu značajno smanjiti temperaturu u stanu.

Provetravajte u pravo vreme

Prozore je najbolje otvarati rano ujutru ili kasno uveče, kada je spoljašnji vazduh hladniji.

Birajte prirodne materijale

Posteljina od pamuka ili lana omogućava bolju cirkulaciju vazduha i manje zadržava toplotu od sintetičkih materijala.

Istuširajte se mlakom vodom

Mlak tuš pre spavanja može pomoći telu da lakše reguliše temperaturu i pripremi se za odmor.

Jednostavna rešenja mogu napraviti veliku razliku

Iako nijedna od ovih metoda ne može potpuno zameniti klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, mogu značajno poboljšati uslove za spavanje.

Kombinacija ventilatora i leda, rashladnih podloga, pravilnog provetravanja i lagane posteljine može pomoći da lakše zaspite i kvalitetnije se odmorite čak i tokom najtoplijih letnjih noći.