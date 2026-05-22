Američki predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatra pokretanje novih udara na Iran, ukoliko ne dođe do proboja u pregovorima u poslednjem trenutku, izjavili su danas izvori koji su direktno razgovarali sa Trampom.

Dva američka zvaničnika rekla su za Aksios da je Tramp jutros sazvao sastanak sa svojim višim timom za nacionalnu bezbednost o ratu sa Iranom.

Nekoliko sati nakon sastanka, Bela kuća je objavila promenu Trampovog rasporeda za vikend.

"Osećam da je važno da ostanem u Vašingtonu, u Beloj kući tokom ovog važnog perioda", rekao je Tramp u objavi na Truth Social.

Izvor blizak Trampu i drugi izvor upoznat sa situacijom rekli su da je američki predsednik postajao sve frustriraniji zbog pregovora sa Iranom u poslednjih nekoliko dana.

Izvori bliski pregovorima naveli su da i dalje veruju da postoji mogućnost u naredna 24 sata za neku vrstu proboja u pregovorima, dok su dva izvora upoznata sa Trampovim razmišljanjem rekla da on izgleda sklon da nastavi sa vojnom akcijom ukoliko se u razgovorima ne dogodi nešto neočekivano.

Trampov sastanak o Iranu održan je u trenutku dok je šef pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir, doputovao u Teheran u pokušaju da se postigne dgovor između dve strane i da se spreči nastavak rata.

U Teheran je danas stigla i delegacija Katara, kako bi podržala posredničke napore. Očekuje se da će se Munir sutra sastati sa komandantom iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) generalom Ahmadom Vahidijem, koji je ključna figura u iranskom procesu donošenja odluka.

Američki zvaničnik koji je upoznat sa diplomatskim naporima opisao je pregovore sa Iranom kao "mučne", navodeći da se nacrti predloga o okončanju rata "svakodnevno razmenjuju" bez većeg napretka.