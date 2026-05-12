"Laseri: Bing, Bing, GOTOVO!!!", piše iznad slike kojom Tramp referira na prošlonedeljni incident kojim je prekršeno primirje između Sjedinjenih Država i Irana.

Napadnuti američki razarači

Podsetimo, američka vojska je prošle nedelje izvestila o incidentu koji se dogodio dok su američki razarači USS Truxtun, USS Rafael Peralta i USS Mason prolazili Ormuskim moreuzom prema Omanskom zalivu.

Iranske snage lansirale su više projektila, dronova i manjih plovila prema američkim brodovima tokom prolaska međunarodnim pomorskim putem. Nijedna američka meta nije pogođena", navodi se u saopštenju.

Američka vojska tvrdi da je potom neutralizirala pretnje i izvela napade na iranske vojne objekte povezane s napadima na američke snage. Među pogođenim ciljevima, prema navodima Vasšngtona, bili su položaji za lansiranje projektila i dronova, zapovedni centri i sastavi za obaveštajno i nadzorno delovanje.

Tramp: Dronovi su padali poput leptira koji pada u svoj grob

Tramp je tada saopštio da su "tri američka razarača vrlo uspešno prošla kroz Ormuski moreuz pod vatrom".

"Na tri razarača nije bilo nikakve štete, ali iranski napadači pretrpeli su veliku štetu. Potpuno su uništeni, zajedno s brojnim malim brodovima kojima pokušavaju da nadomestesvoju potpuno desetkovanu mornaricu. Ti su brodovi brzo i učinkovito potopljeni", naveo je.

"Na naše razarače ispaljene su rakete, ali su lako oborene. Isto tako, pojavili su se dronovi koji su spaljeni još u vazduhu. Padali su u okean prekrasno, poput leptira koji pada u svoj grob! Normalna država dopustila bi tim razaračima prolazak, ali Iran nije normalna država. Vode ga LUDACI i, kad bi imali priliku da upotrebe nuklearno oružje, učinili bi to bez ikakve sumnje", napisao je Tramp.