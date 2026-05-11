Ujedinjene nacije saopštile su da je u napadima dronovima tokom ove godine u Sudanu stradalo najmanje 880 civila, uz upozorenje da bi građanski rat mogao dodatno da se proširi i ugrozi još veći broj ljudi u narednim nedeljama.

Šef UN za ljudska prava Folker Tirk izjavio je da bespilotne letelice postaju dominantno sredstvo u sukobu i glavni uzrok civilnih žrtava.

„Naoružani dronovi su sada postali ubedljivo vodeći uzrok smrti civila. Takvi napadi će se samo pogoršati ako se suoče sa potpunom nekažnjivošcu, a ovo nasilje se sve više normalizuje kao taktika obe strane u Sudanu“, rekao je Tirk, prenosi Blumberg.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 80 odsto civilnih žrtava povezanih sa sukobima između januara i aprila posledica je upravo napada dronovima.

Tirk je upozorio da bi nastavak i intenziviranje borbi moglo da proširi sukob na centralne i istočne delove Sudana, što bi dodatno pogoršalo humanitarnu situaciju.

„Ovo sve veće oslanjanje na dronove omogućava da se neprijateljstva nastave nesmanjenim tempom u predstojećoj kišnoj sezoni, što je u prošlosti dovelo do zatišja u kopnenim operacijama“, ocenio je on.





Rat u Iranu doveo je do još jednog sukoba između SAD i njihovih NATO saveznika.

Predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a, italijanski admiral Đuzepe Kavo Dragone, govorio je o mogućem smanjenju američkog prisustva u Alijansi, obnovi poverenja među saveznicima, ruskoj pretnji i korišćenju ukrajinskog vojnog iskustva unutar NATO-a.

Sa povratkom Donalda Trampa na vlast, odnosi između SAD i evropskih saveznika ozbiljno su se pogoršali. Novi američki predsednik optužio je Evropu da premalo ulaže u sopstvenu odbranu i da se previše oslanja na američki bezbednosni kišobran.



Pod pritiskom Vašingtona, članice NATO-a su na samitu u Hagu pristale da izdvajanja za odbranu povećaju na pet odsto BDP-a.

Međutim, rat u Iranu otvorio je novi spor, jer Tramp smatra da evropski saveznici nisu pružili dovoljnu podršku SAD tokom operacije protiv Teherana. U Vašingtonu se već razmatraju mere protiv „loših saveznika“, a budućnost NATO-a ponovo je tema rasprava.

Ipak, admiral Dragone poručuje da ne očekuje veliko povlačenje SAD iz NATO-a, prenosi RBC-Ukrajina.





