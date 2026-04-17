Pismo, koje je imalo formu diplomatske note i nosilo zvanični kubanski pečat, sadržalo je predloge ekonomskih i investicionih sporazuma, kao i ublažavanje sankcija, uz upozorenje da se Kuba priprema za moguću američku intervenciju.

Prema navodima izvora, inicijativu je pokrenuo Raul Rodriges Kastro, unuk bivšeg kubanskog lidera Raula Kastra, koji je angažovao kubanskog preduzetnika Roberta Karlosa Čamiza Gonsalesa da lično dostavi pismo Beloj kući.

Kurira su, međutim, zaustavile američke granične službe na aerodromu u Majamiju, nakon čega mu je pismo oduzeto, a on vraćen u Havanu, čime je pokušaj komunikacije prekinut.

Prema oceni analitičara, Kuba je pokušala da zaobiđe američkog državnog sekretara Marka Rubija i direktno se obrati Trampu, u trenutku kada se zemlja suočava sa teškom ekonomskom krizom. Navodi se da bi Tramp mogao da bude skloniji postizanju ekonomskog dogovora sa Kubom bez promene vlasti.

U međuvremenu, američki i kubanski zvaničnici vode razgovore, dok je predsednik Kube Migel Dijaz-Kanel poručio da neće pregovarati o političkom sistemu zemlje.

Kubanska ekonomija, prema navodima njujorškog lista, nalazi se pod snažnim pritiskom dugogodišnjih sankcija SAD i unutrašnjih problema, dok su dodatne teškoće nastale nakon gubitka saveznika u Venecueli, odnosno hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

