Iran dobija informativni rat protiv SAD uz pomoć smešnih video snimaka i mimova, piše Gardijan.

- Kad bi Iran proizvodio razorne rakete istom brzinom kojom izbacuje mimove, Centralna komanda SAD bi digla ruke uvis - navodi se u tekstu.

Publikacija napominje da Teheran dominira društvenim mrežama, koristeći sarkazam i ismevanje kako bi se dopao zapadnoj publici i ismejao administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Na primer, početkom aprila, iranska ambasada na Tajlandu objavila je mim u stilu Lego kockica nakon vesti o oborenom američkom borbenom avionu.