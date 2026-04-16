Senat Sjedinjenih Američkih Država blokirao je dve rezolucije koje bi zaustavile prodaju oko 450 miliona dolara vrednog oružja Izraelu, nakon što su republikanci podržali administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Rezolucije, koje su predvodili senator Berni Sanders i deo demokrata, odnosile su se na isporuke bombi i buldožera, uz tvrdnje da bi njihova upotreba mogla da doprinese kršenju zakona o američkoj stranoj pomoći i kontroli izvoza oružja.

Prva mera odnosila se na prodaju buldožera vrednih 295 miliona dolara, a rezultat glasanja bio je 59 prema 40 protiv usvajanja rezolucije.

Druga rezolucija odnosila se na prodaju 12.000 bombi opšte namene, vrednu 151,8 miliona dolara, kao i prateće usluge. Ta mera je odbijena sa 63 glasa protiv i 36 za.

Senator Berni Sanders rekao je da Izrael koristi američko oružje u napadima koji pogađaju civile, dok je pozvao SAD da iskoriste svoju vojnu pomoć kao politički pritisak za prekid nasilja.