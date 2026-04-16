Sednici je prisustvovalo 20 od 250 poslanika, a potrebno je da prisustvuje većina poslanika. Ovo je bio treći pokušaj da se održi sednica, jer juče u dva navrata nije bilo kvoruma za rad.

Predsedavajuća Marina Raguš je konstatovala da ne postoje uslovi za rad i obavestila poslanike da će o narednom održavanju sednice biti naknadno obavešteni.

Ponovo poslanici vladajuće koalicije nisu dali kvorum za održavanje sednice.

Sednici je juče tokom prvog pokušaja uspostavljanja kvoruma prisustvovalo 47, a u drugom pokušaju 32 od ukupno 250 poslanika.

Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koji su uputila 62 poslanika opozicije.

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Milenko Jovanov rekao je juče da će vladajuća većina dati kvorum i omogućiti raspravu i glasanje o poverenju Vladi, ali da se nastavak sednice sa ovom tačkom dnevnog reda očekuje posle nove sednice koja je zakazana za danas u 12.00 sati.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije danas da je od 62 poslanika koji su potpisali zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije na sednici juče bilo prisutno njih 44 i dodala da to pokazuje koliko su predstavnici opozicije ozbiljni u svojim namerama.