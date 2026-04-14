Selo Mala Crna gora u srcu Durmitora je pod dubokim snegom, a put je do pre par dana bio potpuno neprohodan. Meštani su dugo čekali nadležne da ih spoje sa ostatkom sveta, ali kad je podrška izostala rešili su da uzmu stvar u svoje ruke. Skupili su sami novac i platili mašinu koja je put konačno učinila prohodnim.

- Durmitorsko selo Mala Crna Gora zahvaljujući akciji meštana je konačno spojeno sa Žabljakom. Nismo više mogli funkcionisati odsečeni od sveta, a imali smo i najavu ljudi koji su odavde poreklom da žele doći na dedovinu tokom praznika. Pozvali smo Vladana Kovačevića iz Žabljaka koji ima sve mašine i opremu te smo ugovorili sa njim ćišćenje. On je odmah krenuo u akciju, obišao teren, ustanovio koja bi varijanta čišćenja odgovarala te je sa "frezom" krenuo u probijanje snežnih nanosa, kazao je za RINU meštanin Milorad Dakić.

Ovaj Durmitorac dodaje da je Vladan sa mašinom prvog dana očistio više od polovine puta, a sledećeg dana je završio . Odmah po završetku čišćenja ljudi su dobili itu nformacije preko društvenih mreža te su meštani počeli da dolaze u selo, kao i brojni turisti uglavnom stranci koji su krenuli u planinu da vide nesvakidašnji pejzaž.

- Nije nam bilo žao uložiti lična sredstva kako bi smo očistili put i dočekali naše rođake, prijatelje i turiste. U selu živi 14 stanovnika u toku zime ali nemamo podršku opštine kojoj pripadamo u pravom smislu. Mnogo puta smo se obraćali za pomoć, ali nisu imali sluha za nas. Nadamo se da će se to promeniti, jer u suprotnom mi smo toliko rezignirani da čak razmišljamo da tražimo da budemo administrativno pripojeni Plužinama, jer teritorijalno i pripadamo Pivi. Znamo da tamo nadležni redovno čiste puteve, a nama je to od presudnog značaja za život, kaže Milorad.

Inače, Milorad je pre nepunih mesec dana teško povređen dok je pokušavao da sam ukloni zamke koje su postavili krivolovci. Ranije se, kako je rekao, obraćao nadlženima u Nacionalnim parkovima ali ni tu podršku nisu dobili, pa je rešio sam da spasi životinje koje su ponos Durmitora.