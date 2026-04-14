Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Guo Điakun izjavio je danas da Peking smatra da je američka blokada iranskih luka "opasna i neodgovorna".

Kako kaže, uprkos privremenom prekidu vatre koji su dogovorile relevantne strane, Sjedinjene Države su povećale vojno raspoređivanje i uvele ciljanu blokadu, načinivši potez koji bi mogao da pogorša sukob, potkopa krhko primirje i dodatno ugrozi bezbednost plovidbe kroz moreuz.

"Kina poziva sve strane da poštuju prekid vatre, ostanu posvećene dijalogu i mirovnim pregovorima, preduzmu praktične korake kako bi smanjile regionalne tenzije i što pre vratile normalan prolaz kroz moreuz", rekao je on, prenosi Rojters.

SAD su juče u 16 časova po srednjoevropskom vremenu uspostavile blokadu Ormuskog moreuza, koja se odnosi na sve brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja, uključujući luke u Arapskom i Omanskom zalivu.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će bilo koji iranski brod, ukoliko se približi američkoj blokadi Ormuskog moreuza, biti uništen.