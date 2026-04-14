- Arčibald Rajs se nije ženio, pobratimio se sa svojim prijateljem Alfredom Favrom, koji je imao četvoro dece, a u Rajsovom testamentu kojim on ostavlja sve upravo Alfredovoj deci, navodi se da onaj koji bude njegov naslednik mora biti oženjen Srpkinjom. Troje Favrove dece su umrli veoma mladi i ostao je samo sin Dimitrije, koji je u Švajcarskoj upoznao moju tetku i oženio se. Njih dvoje nisu imali dece i nakon njihove smrti, ja sam postao jedini pravni naslednik čuvenog Arčibalda Rajsa. Pre desetak godina kad je tetka umrla, došla su dva čoveka i saopštila mi da sam ga ja nasledio. Mi smo živeli sa njom godinama unazad, tako da nisam bio iznenađen, ali svakako je velika čast i za mene i za moju porodicu, izjavio je Nikola za RINU.

U amenet ovom Gornjomilanovčaninu od poznatog profesora ostale su lične stvari, koje nemaju možda veliku materijalnu, ali imaju izuzetnu istorijsku i simboličnu vrednost. Većinu je Nikola dao na trajno čuvanje Muzeju Kriminalističko-policijske akadmije u Beogradu.

- Ostale su njegove lične stvari, sto, stolice, pisaća mašina koju je koristio, lule, štapovi, njegovi lični portreti koje su slikali poznati umetnici tog vremena. Želeo sam da ljudi i poštovaoci njegovog lika i dela, mogu da vide te njegove stvari. Kod nas sam zadržao samo deo jednog servisa, kao i triptih koji je dobio od vojnika na Solunskom frontu koji je i Arčibald Rajs lično prošao sa srpskim narodom. Taj triptih čuvao je tog vojnika, zatim je bio Rajsova amajlija i želeo sam i ja da čuva moju porodicu. Na njemu se nalazi i posveta, kaže jedini naslednik Arčibalda Rajsa.

Kako je jedini naslednik čuvenog forenzičara iako nisu u krvnom srodstvu, Nikola se trudi da ne ukalja ugled i poštenim radom opravdava ono što je dobio. U rodnom selu bavi se poljoprivredom, a sa suprugom i troje dece živi u Gornjem Mlanovcu.

- Mnogo ljudi je dolazilo do naše kuće da vidi lične Rajsove stvari. U nekim trenucima čak su dolazili i puni autobusi turista i tako smo odlučili da poklonimo njegove lične stvari i stavimo na mesto gde će biti lako vidljive i dostupne svima koji poštuju njegov rad i delo. Za Srbe je mnogo učinio, a njegove knjige obišle su svet i zahvaljujući tome mnogi su se upoznali sa zločinima koji su učinjeni nad našim narodom, rekla je Nikolina supruga Mirjana koja je i sama kriminolog, a svoj specijalistički rad posvetila je upravo Rajsu.

Arčibald Rajs rođen je 08. jula 1875 godine, zvanje doktora hemije stekao je već u 22. godini, i biva izabran za asistenta za fotografiju, a potom je postao priznati docent za tu oblast, na Univerzitetu u Lozani.

Na poziv srpske vlade Rajs je 1914. godine došao u Srbiju da istražuje zločine austrougarske, nemačke i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je mnoge knjige i radove povodom toga, a često je slao izveštaje koji su objavljivani u uglednom časopisu neutralne Švajcarske. Time je kao ugledni profesor i kriminolog izveštavao svet i kvario propagandnu sliku Nemaca i Austrougara o Srbima kao divljačkom narodu.

Preminuo je 8. avgusta 1929. godine u Beogradu, od posledica moždanog udara. Sahranjen je sa vojnim počastima i po pravoslavnom obredu, a po sopstvenoj želji njegovo izvađeno srce odneseno je u urni na Kajmakčalan, gde je sahranjeno zajedno sa ostalim oslobodiocima Solunskog fronta.

