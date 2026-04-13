Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da je razgovarao sa liderom stranke Tisa Peter Mađarom i čestitao mu na pobedi na parlamentarnim izborima, navodeći da očekuje "izuzetne odnose" između dve zemlje.

Tokom posete Južnoj Koreji, Tusk je rekao da su mnogi strahovali od jačanja "autoritarnih i korumpiranih režima" u regionu, ali da nedavni izborni rezultati u više zemalja, uključujući Poljsku, Rumuniju, Moldaviju i Mađarsku, pokazuju drugačiji trend, preneo je portal "Wiadomosci".

On je ocenio da Mađarova pobeda predstavlja političku promenu u Mađarskoj i kritikovao je dugogodišnju vlast trenutnog premijera Viktora Orbana, navodeći da je ona postala "autoritarna".

- Svi su se plašili da postoji trend autoritarnih, korumpiranih režima. Ne, to nije slučaj. Prvo Varšava, zatim Bukurešt, Kišinjev, sada Budimpešta. Drago mi je što ovaj deo Evrope pokazuje da nismo osuđeni na korumpirane i autoritarne vlade, jer je vlada Viktora Orbana nažalost postala takva nakon mnogo godina na vlasti - kazao je premijer Poljske.

Tusk je takođe optužio različite političke aktere u Poljskoj za pokušaje da utiču na političku situaciju u Mađarskoj i da spreče uspeh Mađarove stranke.

Poljski premijer je govorio i o odnosima između Mađarske i Evropske unije, uključujući pitanja finansijske pomoći Ukrajini, uz ocenu da bi eventualna promena vlasti u Budimpešti mogla da ima praktične posledice po evropsku politiku prema Kijevu.

Tusk je komentarisao i slučaj dvojice bivših ministara poljske vlade koji su dobili azil u Mađarskoj, navodeći da je o njima razgovarao sa Mađarom i da se nada njihovom povratku u Poljsku.