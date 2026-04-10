Dok kontinuirani izraelski napadi na Liban testiraju krhko primirje postignuto na Bliskom istoku, američka delegacija trebalo bi da se u subotu sastane sa iranskim zvaničnicima u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, radi razgovora.

Pakistan je posredovao u dvonedeljnom primirju koje su u utorak dogovorili Vašington i Teheran. Međutim, između dve zemlje i dalje postoje suprotstavljeni zahtevi za dugoročniji mirovni sporazum, dok sumnje u snagu trenutnog primirja rastu, piše RT na španskom.

Uoči pregovora, u Islamabadu je proglašen najviši stepen pripravnosti, sa raspoređivanjem više od 10.000 pripadnika bezbednosnih snaga u gradu.

Šta treba da znate o razgovorima ovog vikenda:

Pakistan će biti domaćin pregovora između Sjedinjenih Država i Irana i delovaće kao posrednik.

Američki potpredsednik Džej Di Vens predvodiće vašingtonsku delegaciju, u kojoj će biti i specijalni izaslanik Donalda Trampa, Stiv Vitkof, kao i njegov zet, Džared Kušner, prema pisanju američke štampe.

Iranski državni mediji izveštavaju da se očekuje da će predsednik iranskog parlamenta, Mohamed Bager Galibaf, predstavljati svoju zemlju na pregovorima. On je jedan od najviših zvaničnika koji su ostali u Iranu nakon američko-izraelske invazije u kojoj su ubijeni mnogi od najviših lidera zemlje, uključujući bivšeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija. Očekuje se da će među iranskom delegacijom biti i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

Među centralnim pitanjima koja će se naći na stolu su iranski program obogaćivanja uranijuma, kao i potpuno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Teheran, sa svoje strane, traži garancije od SAD o trajnijem okončanju neprijateljstava.

Iran je u sredu objavio predlog od 10 tačaka u kojem su izložene dalekosežne zahteve. Između ostalog, dokument predlaže da Iran zadrži kontrolu nad moreuzom, zahteva da SAD povuku svoje borbene snage iz svih baza u regionu i poziva na prekid izraelskih napada na sve grupe otpora, uključujući Hezbolah u Libanu.