Predsednik SAD Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu juče su vodili "napet" telefonski razgovor, nakon kojeg je Izrael zatražio direktne pregovore o prekidu vatre sa Libanom.



Prema izraelskom izvoru, Netanjahu je to učinio jer je shvatio da bi Tramp, u suprotnom, mogao samostalno da proglasi prekid vatre, piše CNN.

Bio je to najmanje treći razgovor dvojice lidera ove nedelje u kojem je Liban bio glavna tema.

Ranije tokom nedelje razgovarali su pre Trampove objave o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom, a Netanjahu je tada navodno tražio da se Liban izostavi iz tog šireg okvira.

Dan kasnije, kako navodi CNN, Tramp je pritisnuo Netanjahua da smanji izraelske napade na Hezbolah u Libanu. Taj poziv usledio je nakon što su libanske zdravstvene vlasti izvestile da su u napadima ubijene 303 osobe.





Kabinet Netanjahua: "Lažne vesti"



Netanjahuov kabinet demantovao je izveštaje, nazivajući tvrdnje o "napetom" razgovoru "lažnim vestima" i opisavši komunikaciju kao "prijateljsku".

"Dvojica lidera rade u punoj koordinaciji i uz međusobno poštovanje", navodi se u saopštenju koje je preneo CNN.