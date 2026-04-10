Šef španske diplomatije Hose Manuel Albares izjavio je danas da NATO neće učestvovati u bilo kakvoj operaciji u ratu na Bliskom istoku, dodajući da je situacija u kojoj se nalazi stanovništvo Libana "sramota za savest čovečanstva".



Albares je to izjavio reagujući na izjavu generalnog sekretara Alijanse, Marka Rutea, koji juče u susretu sa američim predsednikom Donaldom Trampom nije isključio mogućnost angažovanja NATO radi deblokade Ormuskog moreuza, preneo je La Razon.

Španski ministar je naglasio da Bliski istok nije u sferi uticaja NATO-a i da se, stoga, Španija neće angažovati u vojnoj operaciji. Albares se pojavio pred Odborom za spoljne poslove Senata kako bi objasnio stav Španije o ratu na Bliskom istoku, kao i o sporazumu o Gibraltaru.



Neke političke grupacije u Senatu izrazile su svoju zabrinutost zbog toga kakva bi mogla biti uloga Alijanse od sada, nakon što je Tramp bio veoma kritičan prema onome što smatra nedostatkom podrške nekih članica NATO-a.



Predsednik SAD, koji je pretio da će se povući iz NATO-a, nazvao je članice bloka "kukavicama" jer nisu podržale plan za garantovanje prolaza kroz Ormuski moreuz, koji je Iran blokirao, u sukobu za koji evropske zemlje tvrde da nije njihova stvar, podsetio je La Razon.







"Sramota za savest čovečanstva"

Albares je takođe naveo da situacija koju doživljava stanovništvo u Libanu, zarobljeno bombardovanjima Izraela i šiitske milicije Hezbolaha, predstavlja "sramotu za savest čovečanstva".

Prema njegovim rečima, izraelska ofanziva je ostavila za sobom više od dve hiljade mrtvih, hiljade ranjenih, više od 1,2 miliona raseljenih u nametnutom ratu, u kojem libanski narod "nije čak ni borac, već samo žrtva".

Ministar spoljnih poslova je dodao da šiitska milicija Hezbolah podstiče rat koji ni njegova vlada ni njegov narod ne žele, dok je Izrael započeo kopnenu operaciju "vojno okupirajući suverene teritorije" i "uništavajući mostove preko reke Litani i civilnu infrastrukturu, pri tom kršeći međunarodno humanitarno pravo".