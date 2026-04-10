Ovaj slučaj još jednom je pokrenuo pitanje brige o napuštenim životinjama u Hrvatskoj.

Mačići pronađeni u kamionu za reciklažu papira

Prema informacijama udruženja, mačići su otkriveni u kamionu firme za reciklažu papira, koji je sakupljao otpad iz različitih delova grada. Radnici su primetili kesu u kojoj su se nalazili mali mačići i odmah obavestili volontere.

Poziv je stigao iz industrijske zone Kukuljanovo, nakon čega su članovi udruženja hitno reagovali i preuzeli mačiće.

Šok i reakcija volontera

Volonteri su bili potreseni prizorom koji su zatekli. Kako navode, mačići su stari svega nekoliko dana i zahtevaju konstantnu negu i pažnju.

Iz udruženja poručuju da su ogorčeni, tužni i razočarani zbog ovog čina, ističući da se svakodnevno bore za dobrobit životinja kroz sterilizaciju i edukaciju građana.

Apel za odgovorno ponašanje prema životinjama

Ovaj slučaj ponovo ukazuje na problem napuštanja životinja i potrebu za odgovornim vlasništvom. Udruženja poput Kittens Save House kontinuirano apeluju na građane da ne ostavljaju životinje, već da potraže pomoć ili omoguće sterilizaciju.

Borba za opstanak i udomljavanje

Spaseni mačići trenutno su pod stalnim nadzorom i zahtevaju hranjenje na svakih nekoliko sati. Iako je njihov oporavak neizvestan, volonteri čine sve kako bi preživeli.

Cilj je da, kada ojačaju, mačići pronađu siguran dom i vlasnike koji će se o njima brinuti na odgovoran način.