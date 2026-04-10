Iranska vojska poručila je da su joj "prsti na okidaču" zbog ponovljenih "kršenja poverenja" od strane SAD i Izraela, objavilo je Središnje zapovedništvo Khatam al-Anbiya, prema agenciji Tasnim.

Vojno telo je dodalo da Iran neće odustati od Ormuskog moreuza, nad kojim je preuzeo kontrolu.

Takođe, predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bagher Ghalibaf izjavio je da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama ne mogu početi dok se ne ispune dva ključna uslova: primirje u Libanu i oslobađanje zamrznute iranske imovine.



"Te dve mere o kojima su se strane međusobno usaglasile još nisu sprovedene – primirje u Libanu i oslobađanje blokirane iranske imovine pre početka pregovora. Ta dva pitanja moraju biti ispunjena pre nego što pregovori počnu", napisao je Ghalibaf u objavi na mreži X.