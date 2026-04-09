Reza Amiri Mogadam, iranski ambasador u Pakistanu, obrisao je objavu na društvenoj mreži X da iranska delegacija večeras stiže u Pakistan kako bi započela pregovore sa SAD o okončanju rata.

U jednom od prethodnih unosa u ovom blogu preneli smo da je Mogadam u toj objavi poručio da "uprkos skepticizmu iranskog javnog mnjenja zbog ponovljenih kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima kojim se sabotira diplomatska inicijativa, iranska delegacija, koju je pozvao (pakistanski) premijer Šehbaz Šarif, večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore zasnovane na deset tačaka koje je predložio Iran".

Delegracija Irana bi u glavnom gradu Pakistana trebalo da se u subotu sastane s američkim potpredsednikom Džej Dijem Vensom.

Objava je obrisana nakon što je Izrael prekršio primirje napadima na Hezbolah u Libanu i upadom bespilotnim letelicama u Iran, ali i nakon što su se u teheranu čule eksplozije tokom prošle noći. Uzrok eksplozija još nije poznat.