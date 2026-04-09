Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić učestvovaće danas na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojoj će biti razmatran redovan šestomesečni Izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o radu Misije UN na Kosmetu(UNMIK), saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Početak sednice zakazan je u 10 časova po lokalnom vremenu (16 časova u Srbiji). Savet bezbednosti UN poslednji put je razmatrao šestomesečni izveštaj o radu UNMIK-a 21. oktobra prošle godine. Srbiju i "Kosovo" tada su predstavljali ministri spoljnih poslova Marko Đurić i Donika Gervala-Švarc.

Šestomesečni izveštaj će predstaviti šef misije UNMIK Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine.