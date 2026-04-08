Iranski predsednik Masud Pezeškijan istakao je da je nekoliko puta prekršen dogovor o prekidu vatre u sukobu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom i upozorio na odgovor Teherana.

"Predsednik je osudio nekoliko kršenja prekida vatre, uključujući napad na (iranska) ostrva Lavan i Siri u sredu ujutru, izjavivši da će Iran odlučno odgovoriti na svaki napad", saopštila je pres-služba iranskog predsednika nakon telefonskog razgovora sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom.

Prema rečima Pezeškijana, Iran je objavio opšte principe svog plana od 10 tačaka kao osnovu za okončanje rata.

"Jedan od ključnih uslova je uspostavljanje prekida vatre u Libanu", naveo je Pezeškijan.

Osim toga, naglasio je da je opasnost za brodove u Ormuskom moreuzu i Persijskom zalivu direktna posledica agresije SAD i Izraela.

"Bezbednost ovog vitalnog puta zavisi od potpunog okončanja agresije", naglasio je iranski predsednik.