U političkim i bezbednosnim krugovima već nekoliko dana kruži tvrdnja koja, ukoliko se pokaže kao tačna, može ozbiljno da uzdrma percepciju stabilnosti vlasti u Teheranu.

Prema pisanju lista Tajms od 7. aprila, novoizabrani vrhovni lider Irana Modžtaba Hamenei navodno se nalazi u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, bez svesti, i u tom trenutku nije sposoban da upravlja Islamskom Republikom Iran.

Pozivanje na američke i izraelske obaveštajne izvore dodatno je podiglo tenzije oko ove informacije, iako iz Irana ne stiže nijedna zvanična potvrda.

U istom izveštaju navodi se da se Modžtaba Hamenei nalazi na lečenju u gradu Kum, mestu koje ima posebno, gotovo simbolično značenje za šiitski svet. Kum se nalazi oko 130 kilometara južno od Teherana i često se opisuje kao duhovni centar zemlje, što dodatno komplikuje tumačenje cele situacije – jer izbor takve lokacije u ovakvim okolnostima retko kada je slučajan.

Kako se ističe, njegovo zdravstveno stanje je takvo da ne učestvuje u donošenju bilo kakvih odluka, što praktično znači potpuno odsustvo iz političkog procesa u veoma osetljivom trenutku.

Ipak, već nekoliko dana ranije, 4. aprila, pojavile su se drugačije informacije koje su pokušale da ublaže percepciju ozbiljnosti situacije. Konkretno, demantovane su tvrdnje da je Modžtaba Hamenei otputovao u Rusiju radi lečenja.

Ti navodi ocenjeni su kao netačni, uz dodatno objašnjenje da povrede koje je zadobio – o kojima se govorilo i ranije – ne utiču na njegovo obavljanje dužnosti. Time je očigledno pokušano da se pošalje poruka kontinuiteta i stabilnosti, makar na simboličkom nivou.

Dan ranije, 3. aprila, jedan iranski diplomatski izvor potvrdio je da je Modžtaba Hamenei zaista ranjen, ali je naglasio da je živ. Takva formulacija, iako kratka, otvorila je više pitanja nego što je dala odgovora. U diplomatskom jeziku razlika između toga da je neko „živ“ i da je „operativan“ često je ključna, ali ne i uvek jasno objašnjena javnosti.

Još ranije, 1. aprila, zvanični predstavnik iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei pokušao je da zaustavi spekulacije. On je izjavio da je zdravstveno stanje Modžtabe Hameneija „dobro“ i čak nagovestio da bi uskoro mogao da se pojavi u javnosti.

U istoj izjavi Bagaei je naglasio da je sistem vlasti u Islamskoj Republici Iran stabilan i da ne zavisi od jedne osobe. Drugim rečima, čak i u slučaju privremenog odsustva lidera, kako tvrdi zvanični Teheran, institucije funkcionišu bez prekida.

U tome se i ogleda suština cele situacije. Sa jedne strane nalaze se obaveštajni navodi koje prenosi Tajms, sa konkretnom tvrdnjom da Modžtaba Hamenei nije sposoban da upravlja državom.

Sa druge strane dolaze umirujuće poruke iz Teherana koje negiraju ozbiljnost situacije i insistiraju na institucionalnoj stabilnosti. Između ta dva narativa ostaje prostor koji se, kao i obično, popunjava pretpostavkama, analizama i tihim pitanjem – koliko je sistem zaista stabilan kada se ključna figura, poput Modžtabe Hameneija, nađe van političkog fokusa.

U ovakvim okolnostima iskustvo pokazuje da istina retko izlazi brzo i jasno. Najčešće se pojavljuje postepeno, kroz kontradiktorne izjave i pažljivo formulisane poruke. A kada se u priču uključe obaveštajni izvori sa različitih strana, slika postaje još nejasnija.

Ostaje da se vidi da li će se Modžtaba Hamenei uskoro pojaviti u javnosti, kako je najavio Bagaei, ili će se ova situacija pretvoriti u još jedan primer informacione magle koja prati svaku ozbiljnu političku krizu.