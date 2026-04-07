Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp juče je u Beloj kući ponovio svoje pretnje Iranu, naglašavajući da je spreman da pokrene masovne udare na ključnu infrastrukturu ukoliko Teheran ne prihvati mirovni sporazum koji, između ostalog, podrazumeva i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Tramp je jasno stavio do znanja da ne odustaje od ultimatuma, poručivši da bi posledice mogle biti razorne i brze.

"Čitava država može biti zbrisana u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutrašnja", izjavio je na konferenciji za novinare.

Kako je naveo, rok koji je dao Iranu ističe večeras u 02:00 časa po srednjeevropskom vremenu. Nakon tog trenutka, prema njegovim rečima, uslediće ono što je opisao kao "razaranje bez presedana".

"Posle toga više neće imati mostove, neće imati elektrane - kameno doba", rekao je Tramp u ponedeljak, objašnjavajući da je to deo njegovog takozvanog plana A.

On je dodatno precizirao da njegova administracija razmatra izvođenje četvoročasovne vojne operacije, svojevrsnog „blickriga“, tokom koje bi ključna infrastruktura u Iranu bila sistematski uništena.

"Imamo plan, zahvaljujući snazi naše vojske, prema kojem će svaki most u Iranu biti uništen do 06.00 ujutru, a svaka elektrana izbačena iz funkcije, u plamenu i eksplozijama", izjavio je Tramp.

Prema njegovim rečima, kompletno razaranje infrastrukture moglo bi biti sprovedeno u roku od svega četiri sata, ukoliko donese konačnu odluku.

Ipak, Tramp je istakao da ne želi da ide tim putem, tvrdeći da bi Iranu bilo potrebno čak 100 godina da obnovi ono što bi bilo uništeno.

"Jedino kako će moći da ponovo izgrade zemlju, je da iskoriste genijalnost SAD", dodao je Tramp, što je izazvalo smeh među prisutnim novinarima u sali.