Strateški bombarderi američkog vazduhoplovstva tipa B-52 poleteli su iz baze u Ujedinjenom Kraljevstvu i, prema procenama, mogli bi da zauzmu pozicije za eventualni napad na Iran u roku od približno šest sati.

Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država potvrdilo je da je grupa bombardera B-52 Stratofortres uzletela iz baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u Velikoj Britaniji i uputila se ka Bliskom istoku.

Podsećanja radi, američki predsednik Donald Tramp prethodno je izjavio da će „cela civilizacija umreti“ ukoliko Iran ne ispuni postavljeni ultimatum i ne otvori Ormuski moreuz do srede u jedan sat ujutru po srednjoevropskom vremenu.