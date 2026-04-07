Cene nafte danas su porasle nakon izveštaja o američkim napadima na iransko ostrvo Harg.

Američka sirova nafta WTI je poskupela za više od tri odsto i približila se nivou od 116 dolara po barelu.

Američki zvaničnici su potvrdili napade na iransko ostrvo Harg, ali naglašeno je da su na meti bili vojni objekti, a ne naftna infrastruktura, prenosi NBC njuz.

Od početka sukoba nafta je skočila dramatično, WTI je na nekim momentima bio i preko 100-120 dolara, što je skoro duplo u odnosu na neke ranije nivoe. Ovo nije "običan" rast, već geopolitički šok.

Fizički prekid snabdevanja naftom za sada nije nastao, ali tržišta reaguju na rizik od dalje eskalacije sukoba SAD i Irana koja je moguća u narednim satima.

Situacija je ozbiljna i može da se pogorša

Visoka cena nafte znači veću inflaciju. Američki zvaničnici i analitičari već upozoravaju da bi ovo moglo da podigne inflaciju ka 4% ili više u kratkom roku.

Ekonomija SAD je relativno otporna, ali visoka nafta iznad 100-120 dolara dugoročno može da uspori rast, poveća troškove za potrošače i firme, i podigne rizik od recesije.

Neki analitičari dižu procene rizika od recesije na 30+ odsto ako se sukob produži i nafta ostane visoka.

Tramp: Čitava civilizacija će večeras umreti

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas Iranu, podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

- Čitava civilizacija će večeras umreti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće - napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Prema njegovim rečima, večeras će biti jedan od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji sveta, pošto će se konačno završiti, kako je naveo, 47 godina iznude, korupcije i smrti.

- Bog blagoslovio veliki narod Irana - zaključio je Tramp u objavi.