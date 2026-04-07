Rusija i Kina blokirale su donošenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je imala za cilj ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, uprkos tome što je tekst više puta ublažavan kako bi se ove dve zemlje eventualno uzdržale od glasanja, prenosi agencija AP.

Za usvajanje rezolucije glasalo je ukupno 11 država članica, dok su dve bile protiv, a dve uzdržane. Glasanje je održano svega nekoliko sati pre isteka roka koji je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp postavio Iranu – da otvori ovaj strateški važan plovni pravac ili će se suočiti sa napadima na ključnu infrastrukturu poput elektrana i mostova.

Čak i da je rezolucija usvojena, procene su da ne bi imala značajan uticaj na sukob koji ulazi u petu nedelju, jer je njen sadržaj znatno oslabljen u pokušaju da se izbegne veto Rusije i Kine.

U početnoj verziji, predlog koji je podneo Bahrein uključivao je formulaciju koja bi državama omogućila upotrebu „svih neophodnih sredstava“, što u terminologiji Ujedinjenih nacija podrazumeva i mogućnost vojne intervencije, sa ciljem obezbeđivanja slobodne plovidbe kroz Ormuski moreuz i sprečavanja njegovog zatvaranja.

Međutim, nakon protivljenja Rusije, Kine i Francuske – koje kao stalne članice Saveta bezbednosti imaju pravo veta – tekst rezolucije je izmenjen. Iz njega su uklonjene sve odredbe koje su se odnosile na ofanzivne vojne akcije.

U konačnoj verziji ostala je samo formulacija koja predviđa upotrebu „svih neophodnih odbrambenih sredstava“. Rezolucija, koja je na kraju blokirana, „snažno ohrabruje države koje koriste komercijalne pomorske rute u Ormuskom moreuzu da koordiniraju svoje napore odbrambenog karaktera, u skladu sa okolnostima, kako bi doprinele bezbednosti plovidbe kroz ovaj ključni pomorski prolaz“.