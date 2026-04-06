Donald Tramp je poručio da Iran ima rok do sutra u 8 sati uveče po istočnom vremenu, upozorivši da će, ako ne dođe do dogovora, njihova infrastruktura biti uništena i da će zemlja „otići u kameno doba“.

„Imaju rok do sutra. Videćemo šta će se desiti. Mogu da vam kažem da pregovaraju, mislimo, u dobroj veri. Saznaćemo. Dobijamo pomoć nekih neverovatnih zemalja koje žele da se ovo završi jer utiče i na njih. Mnogo ljudi je pogođeno ovim, ali dajemo im rok do sutra, do 8 sati po istočnom vremenu.

Posle toga, neće imati mostove. Neće imati elektrane. Kameno doba, da, kameno doba.“