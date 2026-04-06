Donald Tramp je, u oštrom odgovoru novinarima Njujork tajmsa, rekao da su iranski lideri „mentalno poremećeni“ i poručio da im, kako tvrdi, nikada neće dozvoliti da dođu do nuklearnog oružja.

„Opet kažem, 47 godina pregovaraju sa tim ljudima. Oni su odlični pregovarači. Ali oni neće imati nuklearno oružje. I ako neko ko me jednog dana zameni bude slab i neefikasan, što je moguće, jer smo imali brojne predsednike koji su bili slabi, neefikasni i plašili se Irana, mi nikada nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje.

A ako mislite da je u redu da ljudi koji su bolesni u glavi, koji su tvrdi, pametni i bolesni, zaista bolesni, ideološki gledano, sa političkog stanovišta, kako god želite da kažete, mentalno, to su poremećeni ljudi... ako mislite da ću im dozvoliti, a moćni su i bogati, da imaju nuklearno oružje, možete reći svojim prijateljima u Njujork tajmsu: to se neće desiti.“