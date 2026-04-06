Nova poruka je snimljena u 17.46 sati po moskovskom vremenu, prema Telegram kanalu "UVB-76 logovi", koji prati aktivnost radio stanice, prenose RIA novosti.

Radio je danas emitovao reči "povećava se".

Prethodno je Telegram kanal "UVB-76 logovi" zabeležio poruke "spreman...krvopija" i "popunjavanje".

Radio UVB‑76 je ruska kratkotalasna vojna stanica koja od 1976. godine kontinuirano emituje karakteristično "zujanje" na frekvenciji 4625 kiloherca, ali povremeno prekida signal da bi pročitala takozvane glasovne kodirane poruke - čije značenje i svrhu niko zvanično nije objasnio, ali mediji prate ove poruke i spekulišu o njihovom značenju.

Zbog nedostatka zvaničnih informacija o svrsi ovih emisija, UVB-76 je postao predmet brojnih teorija zavere i uživa kultni status među radio amaterima širom sveta.