Planet Labs je u imejlu klijentima potvrdio da, na zahtev vlade SAD, uvodi neodređeno zadržavanje satelitskih snimaka iz određenih zona sukoba na Bliskom istoku. Objavljivanje će ubuduće ići od slučaja do slučaja, uz izuzetke samo za hitne i „javno interesne“ potrebe.

Kompanija Planet Labs, jedna od najpoznatijih zapadnih firmi za komercijalno satelitsko snimanje Zemlje, priznala je da su snimci iz rata protiv Irana stavljeni pod režim zadržavanja i kontrolisanog pristupa. U imejlovima poslatim klijentima navodi se da je vlada Sjedinjenih Država zatražila od svih dobavljača satelitskih snimaka da dobrovoljno sprovedu neodređeno zadržavanje snimaka u određenoj oblasti interesa.

Prema sadržaju poruka, Planet retroaktivno od 9. marta 2026. prelazi na model upravljanog pristupa, što znači produženo odlaganje objavljivanja svih novih snimaka iz obuhvaćenih zona i objavljivanje samo od slučaja do slučaja, uz izuzetke za hitne, kritične zahteve ili kada Pentagon proceni da postoji javni interes.

U samim imejlovima Planet navodi da očekuje da će ova politika trajati do kraja sukoba. Takođe tvrdi da pristup slikama za ostatak sveta nije pogođen, ali istovremeno priznaje da se radi o vanrednim okolnostima i da pokušava da uskladi zahteve različitih zainteresovanih strana.

U praksi, to znači da komercijalni satelitski snimci iz rata na Bliskom istoku više nisu automatski i ravnopravno dostupni javnosti, analitičarima, medijima i kupcima, već da prolaze kroz režim u kojem vlada SAD ima odlučujući uticaj na to šta će biti objavljeno, kada i pod kojim uslovima.

Time je dodatno potvrđeno ono o čemu smo već ranije pisali, da je slobodan uvid u satelitske posledice udara sužen na one kojima to odgovara upravo u trenutku kada je nezavisna verifikacija štete postala najvažnija. Bez takvih snimaka, javnost i analitički krugovi ostaju bez jednog od retkih instrumenata pomoću kojih su mogli relativno brzo da provere razmere razaranja, pogodaka, kretanja tehnike i stvarne efekte udara na terenu.

To pitanje je postalo posebno važno od početka sukoba, kada su komercijalni sateliti počeli da objavljuju posledice iranskih udara po američke i savezničke objekte na Bliskom istoku. Među njima su bili snimci oštećenja u sedištu Pete flote SAD u Bahreinu, kao i posledice udara na radar za rano upozoravanje vredan preko milijardu dolara. Takođe su objavljivane slike oštećenih mobilnih radarskih jedinica američke proizvodnje u Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Saudijskoj Arabiji.

Planet je još ranije tvrdio da ograničenja uvodi kako bi sprečio protivničke aktere da koriste komercijalne satelitske snimke za procenu štete u realnom vremenu, odnosno za takozvanu BDA analizu, battle damage assessment. Dakle, kompanija je otvoreno navela da želi da spreči protivničku stranu da brzo proceni gde su udari bili uspešni, a gde nisu.

Međutim, nova poruka kupcima ide korak dalje. Ona više ne govori samo o internom bezbednosnom oprezu kompanije, već direktno potvrđuje da je vlada SAD naredila ovim firmama da sprovedu zadržavanje/cenzuru snimaka. Tako je ono što je do tada predstavljeno kao komercijalna odluka ili bezbednosna procena kompanije sada dobilo jasnu naredbu od države.

U toj situaciji dodatno se otvorilo i pitanje pouzdanosti onoga što javnost uopšte i vidi. Ako komercijalne satelitske kompanije namenski odlažu objavljivanje snimaka, onda se otvara i pitanje da li mogu da učestvuju u mnogo široj informacionoj psyops operaciji. Planet Labs-ov najveći kupac je Pentagon. Ispod vidite još jedan imejl koji je dobio Tajler Rogovej, idejni tvorac i glavni urednik specijalizovanog portala The War Zone (twz.com) nastalog iz rubrike sajta thedrive.com:

U takvoj strukturi podsticaja više nije dovoljno pitati zašto je nešto zadržano, već i šta je sve eventualno prepravljeno, zamagljeno, isečeno ili pušteno tek kada je potpuno izgubilo operativni i politički značaj. Godinama su komercijalni satelitski snimci predstavljani kao objektivan dokaz sa terena. Tek sada se postavlja otvoreno pitanje da li i taj „dokaz“ prolazi kroz filter i alteraciju državne moći, vojnih interesa i ugovornih zavisnosti.

Ta sumnja posebno dobija na težini kada se uzme u obzir poslovni model kompanija poput Planet Labs. Planet je osnovan 2010. godine od strane bivših NASA naučnika, sa javno isticanom misijom praćenja planete, zaštite životne sredine i klimatskih promena. Tokom godina, međutim, kompanija je izgradila ozbiljne veze sa američkim sektorom odbrane, uključujući ugovore sa Pentagonom, Nacionalnom izviđačkom službom i Nacionalnom geoprostornom obaveštajnom agencijom.

Upravo zato odluka o zadržavanju snimaka u toku aktivnog rata ima mnogo širi značaj od obične tehničke promene pristupa podacima. Ona dokazuje da u savremenom sukobu kontrola nad informacijom postaje jednako važna kao i kontrola nad teritorijom, i da komercijalni sektor ne funkcioniše kao nezavisni posmatrač, već kao deo šire infrastrukture ratnog upravljanja informacijama u okviru psyops operacija.

U prethodnim sukobima pa čak i u prvim danima ovog, pre nego što je režim dodatno pooštren, verovali smo da komercijalni snimci su omogućavaju relativno brzu proveru posledica udara. Sada se to menja. Umesto slobodnog toka slika, vidimo režim odlaganja, filtriranja i selektivnog puštanja pa možda čak i izmene u korist provajdera snimaka.

Ako je sada i formalno potvrđeno da američka vlada naređuje zadržavanje i selektivno objavljivanje komercijalnih satelitskih snimaka, onda se nužno otvara pitanje i za sav raniji materijal koji je sa Zapada plasiran kao navodno konačan dokaz o primera radi “preciznim ukrajinskim udarima po ruskim ciljevima”. To ne znači da je svaki takav snimak bio lažan, ali znači da više ne postoji nikakav osnov da se automatski tretira kao nezavisna i politički neutralna istina sa orbite.