Državljanin Bosne i Hercegovine (65) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A3 nedaleko od Bajakova, a njegova saputnica, takođe državljanka BiH, teško je povređena, javili su hrvatski mediji.

Uviđajem, koji je predvodila zamenica Županijskog državnog tužilaštva iz Vukovara, utvrđeno je da je nastradali, upravljajući automobilom riječke registracije, zbog neprilagođene brzine udario u zadnji deo prikolice kamiona makedonske registracije koji se privremeno zaustavio zbog formirane kolone prema prelazu Bajakovo-Batrovci na granici sa Srbijom.

Zamenica državnog tužioca naredila je obdukciju tela poginulog vozača.

