Ukupno sedam američkih aviona uništeno je tokom sukoba sa Iranom, uključujući F-15 i A-10, saopštili su zvaničnici.

Dva F-15 oborena su 2. marta u Kuvajtu, ali su svi piloti preživeli i tri su se vratila u borbene operacije protiv Irana, preneo je CNN.

Šest članova posade poginulo je 12. marta kada se KC-135 tanker srušio u Iraku tokom incidenta sa drugim avionom u okviru operacije "Epski bes".

Drugi avion bezbedno je sleteo, naveli su izvori.

Američki avion E-3 Sentri uništen je 13. marta u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji.

Najmanje deset američkih vojnika povređeno je u incidentu, ali nije bilo smrtnih slučajeva.

U istom napadu oštećen je KC-135 tanker.

Prošlog meseca, F-35 je izvršio prinudno sletanje na američku bazu na Bliskom istoku, nakon što ga je verovatno pogodila iranska vatra.